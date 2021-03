Stiri pe aceeasi tema

- 45 de zile, atat crede Alexandru Rafila ca va mai dura perioada de creștere a numarului de cazuri de COVID-19. Deputatul PSD spune ca o solutie legata de revenirea la o viata normala o putem obtine in toamna și numai daca oamenii se vor vaccina.

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, sustine ca revenirea la o viata normala o putem obtine in toamna, la sfarsitul lunii septembrie, octombrie, daca vom ajunge sa vaccinam minim 100.000 de persoane pe zi, informeaza News.ro. Romania se confrunta…

- Brazilia a anuntat vineri un nou record de morti cauzate de coronavirus in 24 de ore, cu 3.650 de decese, la doar trei zile dupa ce a trecut pragul de 3.000 de persoane ucise de o pandemie scapata de sub control, noteaza AFP, citata de Agerpres.In total, 307.112 persoane au murit de COVID-19 de la inceputul…

- Oamenii de știința exploreaza mai multe ipoteze care ar putea explica toate cele 18 rapoarte de cheaguri de sange in creier care au aparut in perioada de dupa administrarea vaccinului AstraZeneca, potrivit Reuters. Specialiștii europeni au prezentat o teorie conform careia vaccinul declanșeaza un anticorp…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheroghita, a afirmat, marti seara, ca un interval de 4-8 saptamani este ”rezonabil” pentru reluarea schemei de vaccinare pentru o persoana care dedice sa refuze rapelul cu serul AstraZeneca. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic:…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii de la Chisinau au prezentat marti, 16 martie, informatii despre reactiile adverse in urma administrarii vaccinului AstraZeneca in randul cadrelor medicale. Potrivit autoritatilor, din 2 martie pana in prezent, impotriva COVID-19 au fost imunizate 15.270 de cadre…

- Premierul Florin Cițu și coordonatorul DSU Raed Arafat au participat duminica la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) pentru a discuta situația de fapt din Romania in ce privește creșterea numarului de infectari cu coronavirus. Dupa ședința Cițu a declarat ca…