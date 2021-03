Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au respins cu majoritate de voturi moțiunea inițiata de social-democrați la adresa ministrului sanatații. Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat ca moțiunea și-a atins scopul de a aduce in atenția opiniei publice și a Parlamentului faptul ca Vlad Voiculescu nu reușește sa gestioneze in…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a picat, dar 140 de parlamentari au votat “pentru”, 161 au votat “impotriva” și alți 2 s-au abținut. Un deputat PNL, Corneliu Olar, a votat printre cei care au fost de acord cu moțiunea la adresa ministrului Sanatații. El a declarat,…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a vorbit, dupa dezbaterea din parlament a moțiunii simple impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, despre legea vaccinarii, care se discuta intens zilele acestea... The post Alexandru Rafila, despre legea vaccinarii care ar obliga romanii sa se imunizeze: ‘Este…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a avut critici dure la adresa ministrului Sanatații, primul din Guvernul Cițu vizat de o moțiune. Rafila il acuza pe Voiculescu de inactivitate de cand a preluat Ministerul Sanatații și spune ca in cele 6 saptamani de cand ocupa pozitia de ministru, nu a reusit sa demareze…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila sustine ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, nu a reusit in 6 saptamani nici macar sa demareze cateva proceduri care sa asigure siguranta pacientilor in spitalele COVID, dar si non-COVID, mai ales acolo unde exista surse de oxigen. "Vlad Voiculescu, in cele 6 saptamani…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, a spus, marți, in legatura cu reproșurile pe care i le aduce ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, faptul ca la Minister nu a dominat acțiunea, ci mai degraba inacțiunea și incapacitatea de a gestiona situația coronavirusului.

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a declarat marti ca in trecut a fost folosit "pretextul" ca deschiderea scolilor duce la cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si a apreciat ca, in contextul pandemiei, trebuie facuta o "prioritizare…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a propus luni ca Romania, in semn de solidaritate, sa doneze o cantitate de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, pentru a asigura protectia personalului medical implicat in ingrijirea pacientilor infectati cu noul coronavirus. "Controlul pandemiei COVID-19 reprezinta…