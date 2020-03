Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, anunța ca numarul mare de morți de coronavirus are directa legatura cu suprafața pe care este prezent virusul. Mai exact, in Wuhan, acolo unde numarul oamenilor e mai mare se inregistreaza și un numar mai mare de morți. Insa, in zonele…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat joi ca noul coronavirus nu se transmite prin atingere, ci prin intermediul secretiilor respiratorii, precizand ca nu exista niciun fel de tratament specific in acest caz.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca noul coronavirus nu se transmite prin atingere, ci prin intermediul secretiilor respiratorii, precizand ca nu exista niciun fel de tratament specific in acest caz. "Nu exista niciun fel de tratament specific, daca…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca noul coronavirus se propaga doar pe caile respiratorii, nu prin atingere și ca nu exista persoane purtatoare de virus.Rafila precizeaza ca nu exista niciun fel de tratament specific in acest caz, iar daca apar simptome…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a subliniat luni ca nu exista niciun caz de coronovirus confirmat in Romania. Potrivit unor surse medicale, in centrele speciale de carantina se mai afla in prezent sase persoane, care au venit de pe vasul de croaziera Diamond Princess.…

- Alexandru Rafila, Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca noul coronavirus are șanse sa ajunga și in Romania, dar ca nu trebuie sa ne panicam. Asta pentru ca deja au fost impuse resticții persoanelor care ajung din zona afectata la noi in…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca in tara noastra nu se poate discuta de epidemie de gripa, dar ca exista intensificari ale circulatiei virusului gripal in cateva zone, respectiv Bucuresti si Brasov. El a precizat ca pana in prezent au fost inregistrate cu 20…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat luni, 27 ianuarie, incepand cu ora 11.00, un Comandament de urgența, avand in vedere cazurile de gripa inregistrate in București. La sedința vor participa reprezentanți ai primariilor de sector, ai Prefecturii București, reprezentanții instituțiilor și directiilor…