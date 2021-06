Rafila contestă necesitatea înființării Agenției de Investiții în Sănătate Agenție de Investiții in Sanatate nu-și are sensul, in opinia deputatului social – democrat, in condițiile in care in Romania exista deja o agenție specializata in investiții. Medicul arata ca se creeaza o noua structura birocratica ce cheltuiește bani publici, in condițiile in care deja Ministerul are deja șase secretari de stat. Președintele unei astfel de agenții care ar fi ordonator de credite inseamna o noua funcție de demnitar și foarte multe posturi de director sau de angajați. „Nu ințeleg din ce cauza atribuții ale Ministerului Sanatații se doresc a fi transferate catre agenție, iar in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

