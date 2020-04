Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a afirmat, vineri seara, ca reluarea cursurilor ar trebui sa se faca gradual și e indicat sa incepa cu universitațile și liceele. In opinia sa, intr-o clasa nu ar trebui sa fie mai mult de 15 elevi.

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca „platoul” epidemiei de coronavirus in Romania va fi atins in jurul a 12.000 - 14.000 de cazuri depistate oficial.„Ramane sa vedem cand ajungem la platou. O sa avem undeva la 12.000- 14.000 in momentul maxim, va incepe…

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a facut previziuni de ultima ora privind evolutia epidemiei de COVID-19. Medicul spera ca in urmatoarele doua saptamani capacitatea de testare in Romania sa ajunga la 8000-10.000 de teste zilnic. Pana acum, peste 300 de romani si-au pierdut…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca fotbalul se va relua, cel mai devreme, la finalul lunii iunie, dupa ce presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus ca pe 15 mai romanii ar putea iesi din case.Referitor la afirmația lui…