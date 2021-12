Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a explicat, miercuri seara, la Antena 3, care sunt criteriile de introducere a certificatului verde COVID, in condițiile in care spera, din perspectiva evoluției epidemiologice, sa nu fie necesara apelarea la acest document electronic. „O sa fie tot un certificat…

- Un lockdown de trei saptamani a inceput luni in Austria, masura luata de guvern pentru a limita raspandirea coronavirusului in contextul cresterii masive a numarului de infectii in al patrulea val al pandemiei de COVID-19, transmite dpa.Oamenii isi vor putea parasi locuintele doar pentru a merge la…

- Autoritațile sanitare estimeaza ca numarul de infectari cu COVID va urca din nou peste aproximativ doua saptamani, odata ce școlile au inceput in format fizic, a avertizat joi Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID. Medicul mai atrage atenția ca virusul se adapteaza…

- Autoritațile sanitare se așteapta ca numarul infectarilor sa urce din nou peste doua saptamani. Scaderea cazurilor de acum se va opri la finalul lunii, cand va incepe creșterea, ca efect al inceperii școlilor in format fizic, spune coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Acesta a avertizat,…

7.090 de cazuri noi de Covid-19 au fost diagnosticate in județul Cluj in perioada 5-18 octombrie, pentru care a fost facuta raportarea de vineri. La Cluj-Napoca, in aceasta perioada au fost...

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de imunizare anti Covid din Romania, anunța organizarea unui nou maraton de vaccinare in București. Decizia a fost luata dupa ce in Capitala incidența cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus aproape ca a atins, marți, 15 la mia de locuitori. Valeriu Gheorghița…

- Certificatul verde COVID-19 este obligatoriu incepand de luni, 20 septembrie, in localitațile unde incidența cazurilor de coronavirus este intre 3 și la 6 la mia de locuitori. Documentul este obligatoriu pentru accesul in baruri, restaurante, evenimente private, spectacole s.a.m.d., iar masura este…

- Italia a devenit prima tara membra a UE care instituie certificatul sanitar COVID-19 obligatoriu pentru toti angajatii. Pana in prezent 74,61% din populatia italiana in varsta de peste 12 ani a fost vaccinata anti-COVID-19, iar instituirea certificatului sanitar obligatoriu a impulsionat interesul pentru…