Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la emisiunea Insider Politic, medicul Alexandru Rafila a declarat ca persoanele care au fost infectate cu COVID-19 și nu s-au vaccinat se pot infecta cu tulpina indiana deoarece, imunitatea oferita de boala variaza intre 3 și 6 luni. „Da. Sunt doua elemente aici. O data imunitatea dupa boala…

- Medicul Alexandru Rafila, a afirmat ca persoanele care au avut COVID, dar care nu s-au vaccinat, se pot infecta cu tulpina indiana deoarece imunitatea data de boala variaza intre trei si sase luni. Rafila a fost intrebat duminica, la emisiunea Insider Politic, daca cei care au trecut prin…

- Rafila a subliniat ca UE a contractat un numar de doze de vaccin mult mai mare decat populația eligibila, insa a precizat și ca anunțul secretarului de stat Andrei Baciu privind suspendarea livarilor catorva milioane de doze de vaccin din cauza unui surplus arata ”insuccesul campaniei de vaccinare.””Cred…

- Tulpina indiana a virusului SARS-CoV-2 a fost depistata in 53 de regiuni ale lumii, a anunțat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. Totodata, varianta B.1.617 a fost identificata in...

- Recomandarea privind vaccinarea cu cea de-a treia doza din vaccinul Pfizer nu a fost inca facuta, insa coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, susține ca ar putea viza anumite categorii ale populației. „Sa vedem daca aceasta recomandare se refera la necesitatea vaccinarii…

- Organizația Mondiala a Sanatații vine cu un avertisment crunt despre tulpina indiana a COVID-19. Aceasta a fost detectata și in alte țari. Iata detalii oficiale din partea OMS! OMS, avertisment dur pentru omenire. Unde a mai fost detectata varianta indiana a COVID-19? Organizația Mondiala a Sanatații…

- Cifrele furnizate de autoritați in ceea ce privește numarul de cazuri bazat pe testari nu sunt credibile, considera deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. In opinia sa, imunizarea colectiva nu se va realiza in august, cum spera autoritațile, ci in…

- Varianta indiana a coronavirusului, care a provocat o criza sanitara majora in India, a fost detectata in „cel putin 17 tari”, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Agerpres . Potrivit OMS, varianta B.1.617, mai frecvent cunoscuta sub numele de varianta indiana pentru ca prima…