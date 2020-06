Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila spune ca autoritațile romane au procedat bine cand au decis sa mențina școlile inchise și ca trebuie luate masuri astfel incat sa nu apara noi imbolnaviri in septembrie, cand incepe noul an școlar.Autoritatile din Israel au decis sa inchida 15 scoli in urma unui…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta noi reguli in privinta testarii pentru noul coronavirus, dupa ce Romania a inregistrat cele mai multe noi cazuri in 24 de ore.Autoritatile anunta ca strategia trebuie sa fie axata pe detectarea rapida a cazurilor de COVID-19, in vederea limitarii transmiterii,…

- Autoritațile ne indeamna sa evitam aglomerațiile și sa stam acasa. Prin urmare, mai multe școli din Romania, Japonia, Italia, unele parți din China și din alte parți ale lumii, s-au inchis. Poate v-ați intrebat cum incetinește raspandirea coronavirusului inchiderea școlilor.

- Coronavirus. COVID-19 lovește Romania, unde sunt confirmate pana la aceasta ora 15 cazuri de infectare. Autoritațile romane au luat o serie de masuri pentru prevenție și, in funcție de evoluția cazurilor, sunt pregatite de situații extreme.

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis luni inchiderea tuturor școlilor din Romania vreme de o saptamana, incepand de miercuri, 11 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii, au declarat surse oficiale pentru G4Media.ro . La ora transmiterii acestei știri, ședința…