- Marea Britanie nu a declarat 16.000 de cazuri de Covid-19 din lipsa de spatiu in Excel. Un ministru britanic a declarat: „Nu putem schimba trecutul, putem schimba doar viitorul”, scrie Business Insider, potrivit MEDIAFAX.Intre 25 septembrie si 2 octombrie, Directia Publica de Sanatate din…

- Cultura organizaționala, accesul la cele mai noi tehnologii medicale și echilibrul intre viața personala și cea profesionala sunt principalii factori care influențeaza alegerea locului de munca in randul tinerilor medici romani, conform raportului Future Health Index 2020 publicat de Philips. Cea de-a…

- "Am avut o medie saptamanala mai mare decat eram obisnuiti. Ramane sa vedem ce se va intampla in perioada urmatoare, pentru ca rasunetul in populatie vine dupa o modificare a activitatilor. Acesta apare dupa 7-10 zile de la debut. Ma astept la o crestere pentru ca acest lucru s-a intamplat peste…

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…

- Președintele Iohannis a vorbit despre vina PSD și despre responsabilitatea publicului cand a aflat, in conferința de presa de miercuri, ca Romania deține, in ultimele doua saptamani, recordul de mortalitate al Europei. Reprezentantul Romaniei la OMS spune, insa, ca mortalitatea ridicata e de peste o…

- Produsele de pe piața au ajuns sa fie de o foarte proasta calitate si nu mai respecta normele impuse, devenind astfel un real pericol pentru sanatate. Specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații au publicat un ghid cu privire la alegerea și folosirea maștilor textile. Vor purta elevii masca…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a anuntat ca reinfectarea cu coronavirus este mai degraba o teorie decat o realitate. Acesta spune ca mai degraba virusul ramane in corpul unor oameni, insa e impropriu spus ca aceștia se reinfecteaza.Citește și: MOBILIZARE de forțe la casa…

- Profesorul Rafila s-a declarat optimist in legatura cu scaderea numarului de cazuri si a reiterat necesitatea purtarii mastii: "Putem ajunge la o scadere progresiva, adica o inversare a trendului. Sa incercam sa fim parteneri cu autoritatile in acest efort. Nimeni nu ar trebui sa desconsidere masurile…