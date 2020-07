Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 iulie, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 1.931 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.Cel mai afectat județ este Argeș (93 de cazuri noi), urmat de București și Brașov (cate 62 de cazuri noi), Valcea (53) și Galați (47).Doar trei…

- In Argeș s-au inregistrat astazi, potrivit celei mai recente raportari, 47 de cazuri noi de COVID-19, in timp ce in București s-au inregistrat 37 de cazuri noi. Numarul argeșenilor infectați a ajuns la 919. Cu 47 de cazuri noi astazi, Argeșul, cu o populație de 579.862 de locuitori, depașește Bucureștiul.…

- Avem 518 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore opt bistrițeni au fost infectați cu coronavirus și cinci bistrițeni au fost declarați vindecați și externați. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 291 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24…

- Pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate și externate. ”Avand in vedere creșterea numarului de cazuri noi din ultimele zile, pentru…

- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- 213 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, la fel ca in urma cu o zi, din 8.709 de teste prelucrate. Bilanțul total al infectarilor a ajuns la 18.283. Numarul noilor imbolnaviri se menține ridicat de doua zile, dupa o saptamina de la incheierea starii de urgența…

- Pana sambata, 16 mai, in judetul Timis s-au consemnat 491 de cazuri de coronavirus, cu trei mai multe decat la raportarea precedenta. La nivel national, in ultimele 24 de ore, au aparut 267 de noi cazuri de imbolnavire. In Romania, pana astazi au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate…

- In Romania au fost inregistrate inca 226 de cazuri noi de COVID-19 si un total de 15.588, cu 7.245 vindecati. Sunt 12 judete in Romania unde nu s-au mai descoperit cazuri noi in ultima zi, Braila fiind ultimul judet care a scapat cel putin pentru moment de coronavirus. Cele 12 judete in care nu au […]…