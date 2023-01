Stiri pe aceeasi tema

- „Eu va spun ce am facut noi la nivelul Ministerului Sanatatii. Luna aceasta, in primul rand, vom asigura cantitati suplimentare de medicamente antitermice si antiinflamatorii de tipul ibuprofenului si paracetamolului. Vom da chiar astazi publicitatii o noua lista cu produse similare, adica sunt produse…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat o anumita categorie de romani va putea primi vaccinuri compensate, prin intermediul unui nou proiect. Astfel, bolnavii cronici vor putea face vaccinurile gratuit. Acestea se vor achita de catre Casa de Asigurari. La nivelul ministerului se lucreaza la…

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare o analiza asupra prevederilor din noul Contract-Cadru propus de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si afirma ca se va opune „oricaror dispozitii care limiteaza” accesul la sanatate al cetatenilor asigurati.…

- Peste 250 de organizatii ale societatii civile din Romania si internationale le cer ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, si presedintei Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, decontarea avortului la cerere, a anuntat Centrul Filia, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri,…

- In Republica Moldova au fost livrate 218 mii de doze de vaccin antigripal. Un lot de 188 000 de doze a fost procurat din sursele fondului masurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, iar alt lot, de 30 000 de doze, a fost donat Republicii Moldova de The Task Force for Global…