Alexandru Rafila spune ca Ministerul Sanatații are asistența in dezvoltarea de bune practici in combaterea corupției in achizițiile publice. „Risipirea sau furtul resurselor publice sa nu se intample sau sa fie ținut sub control la un nivel cat mai redus. Avem un partener extraordinar de important, Departamentul de Justiție al Statelor Unite prin Biroul Federal de Investigații. (…) Ne dau asistența in dezvoltarea de bune practici in combaterea corupției in achizițiile publice. Nu luptam impotriva corupției de dragul luptei impotriva coruptiei. Corupția genereaza subdezvoltare și genereaza stagnare,…