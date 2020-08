Stiri pe aceeasi tema

- In satul Salicea, comuna Ciurila, au fost depistate la inceputul saptamanii trei persoane infectate cu noul coronavirus. Primarul comunei Ciurila, Cristinel Popa a anuntat aseara ca au fost depistate inca trei cazuri de COVID-19: doua persoane in varsta și un copil.

- INGRIJORATOR… Situatia este tot mai grava in judetul Vaslui, din punctul de vedere al raspandirii coronavirusului. Daca acum trei saptamani, Vasluiul era printre judetele cu cele mai putine cazuri de coronavirus, acum, potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica, am ajuns la 228 de cazuri active…

- Alte 230 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 22 au fost inregistrate in Stanga Nistrului. Din numarul total de cazuri, patru sunt de import - trei din Ucraina și unul din Uzbekistan.

- Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situația la zi a infecțiilor cu noul coronavirus in lume: sunt 9.952.507 cazuri confirmate in lume, din care 498.519 decese. Au fost raportate 180.989 cazuri noi, din care 4.621 decese.

- Pana astazi, 22 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.031 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.523 persoane diagnosticate cu infecție cu Covid-19 au decedat. In ultimele…

- Numarul mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile este cauzat in primul rand de relaxarea la nivel individual, considera Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. El adauga daca avem grija sa respectam regulile de igiena și distanțare, lucrurile pot fi ținute…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat la Digi24 ca estimeaza ca numarul real de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania sa fie de 10, sau chiar de 20 de ori mai mare decat cel din statisticile oficiale. Acesta a explicat ca ar fi vorba de persoane asimptomatice.

- In Romania au fost inregistrate 196 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, o cifra mai mare comparativ cu zilele anterioare. Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a spus la Digi24 ca nu e un bilanț neașteptat, avand in vedere ca oamenii circula mult, și ca apariția unor focare locale…