Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca in cursul zilei de duminica si in noaptea de duminica spre luni vor fi transferati alti 6 pacienti cu arsuri grave in urma exploziilor de la statia GPL din Crevedia. El a precizat ca rudele pacientilor transferati in strainatate vor putea insoti bolnavii, vor avea asistenta consulara, inclusiv suport financiar pe perioada sederii acolo. ”Doi pacienti au fost transferati la Bruxelles, alti doi la Milano. Din pacate, unul dintre pacientii transferati la Milano este in stare critica si cei de acolo, cu care sunt in legatura, fac eforturi ca sa il…