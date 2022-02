Rafila anunță că masca rămâne obligatorie în spații publice, spații închise sau comune Premierul Nicolae Ciuca a facut apel public la continuarea respectarii masurilor de protecție anticoronavirus, dupa decizia de ieri a CCR care a stabilit ca obligația de a purta masca in aer liber a fost instituita neconstituțional. “Ținand cont de condițiile in care indicii de infectare, rata de infectare se menține la un nivel ridicat, personal fac apel la populație pentru a ne proteja de tot ce inseamna pericolul infectarii. El se gasește la un nivel de risc ridicat”, a declarat Nicolae Ciuca. “Așteptam cu toții publicarea deciziei CCR și a motivației. In momentul in care ea a fost facuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

