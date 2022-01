Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, ar putea fi aprobata hotararea care permite functionarea centrelor de evaluare COVID, iar harta acestora, astfel incat fiecare pacient sa stie unde se prezinta, va fi prezentata in aceasta saptamana, anunța news.ro.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri, 7 ianuarie, ca aproape un sfert din pacientii COVID ar putea beneficia de tratamente antivirale tintite. Potrivit acestuia, primele cantitati de Molnupiravir, antiviral folosit in tratarea pacientilor COVID, ar putea sa ajunga in tara pana la…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat dupa ședința de guvern ca se lucreaza la o harta interactiva naționala care sa includa cele aproximativ 160 de centre de evaluare pentru pacienții COVID in stare incipienta. Mai exact, este vorba de centre mobile de evaluare, la care se adauga cabinetele…

- Pentru prevenirea cazurilor severe, ”e important ca pacienții diagnosticați cu Covid-19 sa ajunga in ziua in care au primit rezultatul intr-un centru de evaluare pentru a primi tratamentul adecvat formei de boala cat mai repede”, a precizat conf. dr. Adriana Pistol, secretar de stat, la videoconferința…

- Bolnavii cu COVID nu vor avea nevoie de bilet de trimitere pentru a merge in centrele de evaluare sa primeasca tratament. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a organizat marți, impreuna cu secretarul de stat Adriana Pistol și cu președintele interimar al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate Adela…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a discutat cu oamenii de afaceri despre masurile care pot fi luate in perspectiva apariției unui nou val al pandemiei, printre subiecte fiind certificatul COVID și voucherele gratuite pentru testare. Ministrul Rafila, a anunțat in ce condiții firmele vor trebui…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern in care au fost adoptate noile relaxari pentru perioada sarbatorilor, ca testul negativ la Covid va putea fi folosit la intrarea in magazine daca este includ in baza de date naționala. „Nu discutam de faptul ca cineva…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca exista deja in lucru un draft de proiect de lege privind certificatul covid, la care au lucrat specialisti din INSP si parlamentari, el afirmand ca spera ca legea sa fie adoptata in Parlament in aceasta luna.…