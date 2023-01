Stiri pe aceeasi tema

- „Ultimul bilant l-am facut public joi, erau 15 decese, intre timp, s-au mai inregistrat cateva decese, e undeva in jur de 20 de decese pana in momentul de fata. Joia e ziua de raportare si atunci o sa putem sa comunicam cu exactitate. In sezonul 2018-2019 s-au inregistrat 200 de decese din cauza infectiei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, se asteapta, in saptamana care urmeaza, la o crestere a numarului de viroze respiratorii, dupa ce in ultima saptamana s-au inregistrat „putin peste o suta de mii de cazuri”, estimand ca la sfarsitul lunii situatia privind imbolnavirile va intra pe un trend se scadere,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, 15 ianuarie, la Antena 3, ca in ultima saptamana s-au inregistrat „putin peste 100.000 de cazuri” de gripa și ca urmeaza o creștere, dar a precizat ca la sfarșitul lunii ianuarie situatia va intra pe un trend descendent.Conform ministrului,…

- Alexadru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat, joi, ca este posibil ca in acest sezon, varful exploziei de cazuri de gripa sa fie decalat cateva saptamani. La capatul perioadei menționate de Alexandru Rafila mai sus ar urma o scadere a cazurilor de viroze respiratorii, inclusiv de gripa. Ministrul…

- Alexandru Rafila a vorbit pe tema situatiei epidemiologice la nivel national și a anunțat masurile luate in urma numarului mare de cazuri de gripa.Ministrul Sanatații va emite „o instrucțiune pentru stare de alerta epidemica” care nu aduce cu sine obligativitatea unor masuri.„Nu ne dorim sa introducem…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca numarul de viroze crește rapid in aceasta perioada, iar proporția cazurilor de gripa trece de 10%. Potrivit oficialului, suntem in a treia saptamana de creștere rapida a numarului de viroze respiratorii și cazuri de gripa, transmite Stiripesurse.ro,…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare, potrivit Agerpres. „Exista o crestere a cazurilor de COVID.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…