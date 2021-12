Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca trebuie sa inceteze presiunea foarte mare la care sunt supusi angajatii Directiilor de Sanatate Publica din punctele de trecere a frontierei, mentionand ca ei isi fac doar datoria.

- O polițista de frontiera din Vaslui ar fi sarit la bataie la colegii ei de la Poliția Rutiera, care au oprit-o in trafic și au constatat ca nu avea nici asigurarea obligatorie la mașina, nici ITP-ul valabil. Conform presei locale din Huși, incidentul ar fi avut loc joi, la un control de rutina al polițiștilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, ca a primit recent un raport din care reiese ca in Romania exista spitale cu instalatii electrice nerevizuite, care sunt construite intre anii 1890-1950. „Se face in permanenta o evaluare a sectiilor de terapie intensiva. Chiar am un raport foarte…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat ca angajații, care nu vor sa se vaccineze și epuizeaza cele 15 teste, s-ar putea alege cu contractul de munca suspendat temporar. Alexandru Rafila a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre ultimele discutii din coalitie pe tema certificatului verde,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ia in calcul renunțarea la acordarea tichetelor de masa de 100 de lei pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, pentru ca “stimulentele financiare nu mai produc efecte”. “Am avut discuții cu reprezentanții medicilor de familie privind masurile care trebuie…

- Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca “vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar”. El a fost fost intrebat de un reporter despre declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-COVID. “Sunt tot…

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca au fost multe presiuni pentru introducerea testelor pe baza de saliva in scoli, insa acum toate categoriile profesionale care au propus s-au retras pentru ca nu vor sa-și asume raspunderea. ”Legat de testele de saliva, am avut foarte multe presiuni, din…