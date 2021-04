Deputat PSD Alexandru Rafila, „specialistul” PSD cel mai cunoscut, a comentat in bataie de joc declaratia Andreei Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, potrivit careia doua saptamani de carantina nationala ar face minuni. ”Capul lui Voiculescu il vrem!” Ce se afla, de fapt, in spatele scandalului de la ”Foișor” „Eu cred ca pentru doamna Moldovan care e o fiinta mai asceta carantina e minunata”, a declarat Rafila la Digi24. El a sustinut ca intrebarea care se pune este de ce secretarul de stat si ministrul Sanatatii nu au facut nimic trei luni de zile pentru a se ajunge la carantina.…