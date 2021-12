RAFILA amenință cu demisia: „Pot să fac acest lucru” Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat, intr-un interviu pentru Spotmedia, intrebat daca ia in calcul demisia in cazul in care nu va fi acceptata angajarea raspunderii Guvernului pe certificatul verde, ca poate sa faca acest lucru, pentru ca are o raspundere profesionala si morala pentru cetatenii Romaniei, considerand ca ar fi o solutie onorabila, daca ”se va tergiversa si repeta exercitiul de imagine politica din vara”. Marti seara, el a negat informatiile referitoare la conditionarea ramanerii sale in Guvern de adoptarea certificatului. Intrebat daca ia in calcul demisia in cazul in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

