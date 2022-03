Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a anunțat ca, de saptamana viitoare, incepe distribuția pastilelor de iod. Ministrul Sanatații a precizat ce categorie de romani va primi iodura de potasiu, dar și faptul ca aceste pastile nu trebuie administrate preventiv, ci doar la recomandarea medicului de familie. Saptamana aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Ploiesti, ca saptamana viitoare va incepe campania de distribuire a pastilelor de iodura de potasiu catre populatia eligibila. „Saptamana aceasta facem campania de informare si, incepand de saptamana viitoare, distributia la toti cei care sunt…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, miercuri, 23 februarie, in cadrul unei conferinte d epresa la Palatul Victoria, ca s au inregistrat peste 4.000 de cazuri noi de infectare cu SARS CoV 2 in ultimele 24 de ore, iar o treime dintre acestea sunt in Bucuresti, urmat de Cluj si Timisoara.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus luni ca sunt discuții privitoare la faptul ca vaccinarea impotriva Covid se va face in viitor doar la medicii de familie „Da, exista astfel de discuții. Centrele de vaccinare iși au rostul atunci cand discuți de o urgența de sanatate publica, cand trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat luni medicii de familie sa participe la testarea COVID și astfel la efortul pe care personalul din sistemul sanitar il face in contextul pandemiei, potrivit Agerpres . ”Este vorba despre o responsabilitate profesionala si de un parteneriat in folosul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca saptamana viitoare va fi „o noua crestere spectaculoasa” a numarului de cazuri de Covid, asteptarile fiind ca aceasta evolutie sa mai dureze cel putin doua saptamani, pana pe 10 februarie. „Trendul ascendent al acesteia infectii continua, chiar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut declarații in cadrul unui interviu, despre situatia actuala a variantei Omicron in Romania, despre certificatul verde, dar si ce se intampla cu faptul ca nu mai sunt teste in scoli.

- Premierul Romaniei le solicita medicilor de familie sa se implice mai mult in campania de vaccinare anti-COVID Premierul Romaniei le solicita medicilor de familie sa se implice mai mult in campania de vaccinare anti-COVID Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit joi, 30 decembrie, cu reprezentanții medicilor…