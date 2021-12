Stiri pe aceeasi tema

- Unele spitale din Tarile de Jos au oprit tratamentele de chimioterapie si transplanturile de organe pentru a elibera paturile de la unitatile de terapie intensiva ca urmare a cresterii numarului de pacienti cu COVID-19, a anuntat joi un oficial olandez, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Asociatia…

- Ministerul Sanatatii continua aprovizionarea spitalelor cu medicamentele necesare asigurarii asistentei medicale a pacientilor cu COVID 19.AStfel, Ministerul Sanatatii a distribuit o noua transa de Remdesivir, Tocilizumab si Favipiravir in unitatile sanitare cu paturi care au in tratament pacienti infectati…

- Antiviralul folosit in lupta anti-COVID putea fi produs de MULT la noi in țara, dar Agenția Medicamentului a blocat producerea acestuia de catre Terapia Cluj Antiviralul folosit in lupta anti-COVID putea fi produs de MULT la noi in țara, dar Agenția Medicamentului a blocat producerea acestuia de catre…

- Bulgaria a inregistrat un nou record de imbolnaviri cu Covid-19 in ultimele 24 de ore – 6.813 noi cazuri au fost raportate in țara cu cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana, imediat in urma Romaniei, relateaza Reuters.

- Una dintre problemele din societatea romaneasca este lipsa educației sanitare, a spus coordonatorul CNCAV, care a subliniat ca se aștepta și la o implicare mai mare a medicilor in combaterea dezinformarii privind pandemia și vaccinarea."Nu e suficient sa ai accesibilitate la vaccinare, sa ai pregatire…

- Oamenii care, in urma vaccinarii sau a trecerii prin boala, iși fac anticorpii și in funcție de rezultat se hotarasc daca mai fac sau nu doza a treia de vaccin nu procedeaza corect, spune Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID. El a explicat de ce deocamdata masurarea…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta posibilitatea eliberarii în regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme usoare, a anuntat luni, 4 octombrie, ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila. „Este vorba…

- O absolventa a Universitații Yale care a obținut, de asemenea, un doctorat la Universitatea Princeton și un doctorat la Școala de Medicina a Universitații John Hopkins a publicat o lucrare in care concluzioneaza ca obligarea publicului sa se vaccineze este un act daunator și care face rau din cauza…