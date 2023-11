Stiri pe aceeasi tema

- 220 de cetațeni ucraineni care au fugit din calea razboiului din Israel au fost preluați de autoritațile romane și vor fi duși la Spitalul Floreasca pentru verificari, apoi majoritatea iși vor „continua drumul mai departe”, iar aproximativ 50 de persoane vor fi cazate aici, a transmis Departamentul…

- DSU anunța ca la Spitalul Universitar de Urgența București s-a format o comisie de ancheta pentru a stabili cum s-a acționat in cazul lui Eduard Giosu, tanarul drogat adus la unitatea medicala dupa scandalul cu poliția și care, ulterior, acestor evenimente, a murit. "Departamentul pentru Situații…

- Pe 2 septembrie 2023, la ora 08:30, a avut loc un tragic accident de circulație pe Drumul Județean 546, in comuna Marunței, județul Olt. O femeie in varsta de 45 de ani a pierdut viața in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Fiul ei, un tanar de 19 ani din Balș, era la volan și a fost depistat pozitiv…

- Deși este de doar cateva luni pe piața, dupa inaugurarea fabricii de lactate de la Baneasa, din județul Constanța, un producator roman reușește sa vanda aproape toata branza in Grecia. Și sa nu credeți ca este orice, ci chiar Feta, branza tradiționala a grecilor. Pare greu de crezut, dar in cazul lui…

- UPDATE 20:25 ALERTA DE POLUARE IN BUCURESTI Garda naționala de Mediu: Risc crescut de poluare cu pulberi in suspensie, pm10. Exista o creștere de particule Otopeni, Balotești, Buftea. Fumul se indreapta spre Capitala. Recomandam cetațenilor sa inchida geamurile. In ceea ce privește creșterile, se observa…

- UPDATE 20:30 Arderea se manifesta cu flacara violenta la 2 cisterne și o casa. O perssoana a decedat.Pana la acest moment, 6 victime vor fi transportate la spital in București cu arsuri considerabile pe suprafața corpului.Totodata, 2 victime (atac de panica, varsaturi) au fost transportate la Unitatea…

- Managerul interimar al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Emil Mailat, a explicat intr-un interviu acordat News.ro situatia fara precedent inregistrata la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului: 21 dintre cei 28 de medici angajati la UPU au a

