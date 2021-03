Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, susține ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, este de vina pentru numarul mare de cazuri Covid-19 din ultima perioada. Rafila spune ca Ministerul Sanatații „nu s-a ocupat de sanatate”. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita de fanii de la meci,…

- Conform Ordonanței de Urgența din 17 martie, stimulentul de risc va fi acordat pentru personalul medical, medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie care au activat in timpul starii de urgenta si care au avut in evidenta sau sub tratament pacienti COVID-19, a informat Ministerul…

- Motiunea simpla pe Sanatate, care a fost respinsa in plenul Camerei Deputatilor, si-a atins scopul de a aduce in atentia opiniei publice faptul ca ministerul Sanatatii si ministrul „nu reusesc sa gestioneze in mod corespunzator” pandemia, sustine Alexandru Rafila, deputat PSD, informeaza Agerpres. Moțiunea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a discutat, miercuri, intr-o videoconferinta, cu directorii executivi ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti despre reorganizarea circuitelor COVID-19 si non-COVID-19 in spitale. Astfel, se cauta solutii pentru cresterea accesibilitatii…

- Alexandru Rafila a anunțat, luni, la Digi24, ca Partidul Social Democrat pregatește o moțiune simpla pe sanatate. "Exista un grup de lucru la nivelul PSD care lucreaza la un astfel de material. Ramane de vazut daca in perioada imediat urmatoare acest lucru se va conctretiza prin depunerea unei moțiuni…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații a declarat vineri dimineața, intr-o intervenție la Digi24, ca va verifica modul in care au fost facute toate investițiile din ultima perioada la unitatea medicala. De asemenea, ministrul a mai precizat ca așteapta rezultatele anchetei pentru a vedea de la ce a pornit…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila afirma ca numeroși medici rezidenți nu au fost incluși pe lista persoanelor care urmeaza sa fie vaccinate in aceasta perioada și solicita ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, și coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, sa rezolve problema. „Ma bucur…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, afirma, luni, ca limitarea raspandirii pandemiei de coronavrus este ”o prioritate” a tuturor statelor, dar, deocamdata, doar statele din Uniunea Europeana au acces la vaccin. ”Consider ca ar fi un semn de solidaritate din partea Romaniei…