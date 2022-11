Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca a militat pentru majotatea sumei alocate pentru masa pacientilor din Romania, de la 11 lei, la 22 de lei, la fel cum primeau si refugiatii din Ucraina. Rafila a mentionat ca este foarte dificil pentru Ministerul Sanatatii sa controleze daca intr-adevar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca, in luna august, fata de luna iulie a fost o crestere semnificativa a persoanelor care au solicitat de la medicul de familie prescriptia pentru iodura de potasiu, fiind vorba de o crestere de la 1.200 in iulie la 230.000 in august. Sunt aproximativ…

- Ministrul Sanatații , Alexandru Rafila, a precizat, duminica seara, la Antena 3, ca milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost deja distruse, dupa ce au expirat. Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID , iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri seara la ”Antena 3” ca Romania are in depozite 8 milioane doze de vaccin anti-Covid pentru care nu exista interes, nici sa fie primite de o alta tara prin donatie, iar dupa ce vor expira, distrugerea lor va costa alti bani. Citește și: Noua formula…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania a contractat 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal pentru sezonul urmator. Numarul este cu un milion mai mic decat cel din sezonul anterior, cand au fost contractate 2,5 milioane de doze, dar un milion au ramas nefolosite. Intrebat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in acest moment nu are in proiect candidatura la Presedintia Romaniei, dar daca PSD va considera ca ar putea fi candidat, el nu ar avea „nicio problema legata de o astfel de decizie”, informeaza Agerpres. „Candidatura la prezidentiale din partea PSD,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca a cerut Comisiei Europene reducerea substantiala a livrarilor de vaccin impotriva Covid-19 pentru acest an si pentru 2023, potrivit Hotnews. Alexandru Rafila a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca Romania mai are peste 8 milioane de doze de vaccin,…