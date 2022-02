RAFILA a anunțat când putem scăpa de marea majoritate a restricțiilor Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara la Antena 3 ca Romania se afla, cel mai probabil, in varful valului 5 Covid, iar o confirmare urmeaza sa avem saptamana viitoare. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. In saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. In opinia mea, marti cred ca nu vom depași 35.000 de cazuri si putem sa spunem ca intram in faza de stabilizare si ne așteptam la o scadere in perioada imediat urmatoare. Ați observat ca dupa ce am avut un varf la 43.000 de cazuri, ulterior nu am mai depașit cu mult 33.000 de cazuri”, a explicat Alexandru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

