RAFILA a anunțat când începe vaccinarea copiilor de peste 12 ani Școlile se redeschid, astazi, pentru elevi. Dupa o vacanța forțata, care a durat o luna de zile, aproape 2 milioane de elevi revin fizic la școala pe 5 mai. In paralel, se pregatește și vaccinarea copiilor cu serul produs de Pfizer. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), spune ca in aproximativ doua luni, se vor trasa linii clare in aceasta direcție, relateaza Realitatea PLUS. “Este posibil sa inceapa (imunizarea copiilor – n.r.) in momentul in care vom avea o rezoluție, o aprobare din partea EMA pentru copiii cu varste cuprinse intre 12 și 16 ani.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

