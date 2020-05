Rafila: 400.000 de români au fost infectați cu Covid 19 Desi ultimele date, prezentate joi, 30 aprilie, de catre Grupul de Comunicare Strategica, indicau 12.240 de cazuri de infectare pe teritoriul Romaniei, medicul spune ca numarul real ar fi de 400.000. El a explicat ca nu se pune problema ca autoritatile sa ascunda numarul real de infectari, ci doar ca foarte multi dintre cei care au noul coronavirus in organism sunt asimptomatici, la fel cum se intampla si in cazul gripei sezoniere. Cu toate acestea, fata de o tara precum Franta, spre exemplu, Romania are un procent de infectari de trei ori mai mic: 2%, fata de 6% in Franta. “Toata lumea intreaba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul a declarat, joi, ca mulți bolnavi de COVID-19 sunt asimptomatici, la fel ca in cazul gripei, dar ca autoritațile nu ascund numarul real de imbalnaviri. "Toata lumea intreaba daca ascundem acest numar, nu ascundem ninic, foarte multa lume este asimptomatica. La fel este și la gripa.…

- Alexandru Rafila: “Cred ca 400.000 de romani au trecut deja prin boala. 2% din populație ar putea fi deja imunizata. Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, crede ca 400.000 de romani au trecut deja prin boala COVID-19, dar spune ca procentul este mic, de doar 2%, comparativ…

- Pentru prima data vindecarile de COVID-19 sunt mai multe decat infecțiile Foto: Arhiva. Numarul de infectari cu noul coronavirus a ajuns în România la 10.417 a anuntat vineri, 24 aprilie, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 321 sunt cazuri noi. Pe…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 451 persoane…

- 351 de cazuri noi de coronavirus au confirmate in ultimele 24 de ore, conform raportarii facute publice de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total de cazuri in Romania ajungand la 8418. La aceasta ora sunt in carantina 19.911 persoane și 47.139 persoane in izolare la domiciliu. La ATI, in acest…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Pana miercuri, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti ca au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, 217 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cei 217 cetateni care au contractat virusul, 19 sunt declarati vindecati si au fost externati. De la ultima informare, au fost confirmate 33…