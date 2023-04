Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o noua avertizare cod galben de vant valabila pentru ziua de luni, 27 martie, intre orele 6.00 și 23.00, in zonele montane. In intervalul menționat, local și temporar in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Dobrogea și in estulMunteniei vor…

- Seceta se face simțita in mai multe zone din țara. Astfel, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm la graul de toamna va prezenta valori satisfacatoare pana la apropiate de optim si optime in Transilvania, Maramures, Crisana, Banat si Oltenia, arata prognoza emisa de Administratia Nationala…

- COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ninsori abundente și strat de zapada consistent Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica 26 februarie 2023 doua noi avertizari cod galben și cod portocaliu de ninsori abundente și strat de zapada consistent, pentru Alba și alte județe…

- De sambata de la ora 23 este valabila in județul Cluj o atenționare cod galben de ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada consistent. Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata atenționari cod galben pentru județul Cluj, iar incepand de duminica seara, pentru toata Transilvania,…

- INFORMARE METEOROLOGICA. Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20.00-27 februarie, ora 12.00. Fenomene vizate: precipitații insemnate cantitativ, ninsori, intensificari ale vantului. Zone afectate: conform textului In intervalul menționat aria precipitațiilor se va extinde treptat dinspre regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de intensificari susținute ale vantului, cantitați importante de apa, pentru intervalul 17 ianuarie, ora 11.00 – 19 ianuarie, ora 18.00. La munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și in nord-vestul Transilvaniei, vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizarea COD GALBEN pentru zona de vest a judetului. Sunt prognozate intensificari ale vantului si precipitatii insemnate cantitativ. Avertizarea e valabila in perioada 17 ianuarie, ora 11-19 ianuarie, ora 18 si prognozeaza: “La munte, in Banat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18 La munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și in nord-vestul Transilvaniei, vantul va avea intensificari cu viteze…