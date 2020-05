Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- In familia Stegaru lucrurile incep incetul cu incetul sa revina normal, iar dupa ce a intrat in legatura direct la Antena 1, parinții lui Viorel și socrii Vulpiței au decis ca ii vor ierta și ii așteapta acasa.

- Noi posibili suspecti au aparut in ancheta pe care au inceput-o Veronica si Viorel, dupa ce s-au trezit cu un misterios bilet in usa! De altfel, in aceasta investigatie s-au implicat si telespectatorii nostri, care au pus cap la cap mai multe detalii si au incercat sa-i ajute pe sotii Stegaru.

- Marian a dat proba de scris, dupa ce a fost acuzat de Veronica si de Viorel ca el ar putea fi autorul biletului pe care l-au gasit in usa casei lor. Insa, chiar si asa, sotii Stegaru au spus vineri, clar si raspicat, ca ei nu sunt atat de siguri de nevinovatia lui Marian.

- Chiar de Buna Vestire, un musafir neașteptat a ajuns la ușa soților Stegaru! Emy, cea care aproape l-a furat pe Viorel din brațele Vulpiței, a venit cu daruri la cei doi soți și, iata, și cu ganduri de pace!

- De la dragoste, la scandal si inapoi! Veronica si Viorel isi schimba starile de la o ora la alta. Dupa o discuție aprinsa in platoul emisiunii și o conversație cu tatal vulpiței care a starnit reacții acide, a ieșit la iveala și dulcea razbunare a domnului Stegaru. Mai mult, Viorel a fost surprins și…

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…