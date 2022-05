Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a debutat cu dreptul la Roland Garros 2022: campion de 13 ori pe zgura de la Paris, ibericul s-a calificat in turul al doilea dupa o victorie in trei seturi cu Jordan Thompson (82 ATP).

- Campion en-titre la Roland Garros, Novak Djokovic va incepe luni cursa de aparare a titlului cucerit in urma cu un an de zile. Ziua se anunța a fi una de excepție pentru spectatorii de pe „Philippe Chatrier”: Rafael Nadal (caștigator de 13 ori al „Cupei Muschetarilor”), Iga Swiatek și Barbora Krejcikova…

- Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Rafael Nadal a incercat sa calmeze ingrijorarile legate de problemele sale de sanatate inaintea Openului Franței, postand o fotografie cu el antrenandu-se la academia sa din Mallorca cu textul: „Ne vedem miercuri, la Paris".

- Cu o luna și jumatate inainte de startul Roland Garros, Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, și Carlos Moya, antrenorul lui Rafael Nadal, nu s-au pus de acord cu privire la forma in care ibericul va fi la turneul din Paris. Al doilea turneu de Grand Slam va incepe pe 22 mai, iar Mouratoglou…

- O declaratie oferita zilele trecute de Patrick Mouratoglou, noul antrenor al Simonei Halep, i-a „infierbantat" serios pe fanii lui Novak Djokovic si pe cei ai lui Rafael Nadal. Francezul sustine ca, la cel mai inalt nivel, Nole isi surclaseaza rivalul inclusiv pe zgura, suprafata favorita a spaniolului.…

- Rafael Nadal va sta pe bara aproximativ șase saptamani din cauza unei fracturi la coasta, noteaza BBC. Accidentarea a avut loc sambata in timpul victoriei impotriva lui Carlos Alcaraz in semifinala de la Indian Wells. Tenismenului i s-a taiat respirația și a spus ca s-a simțit amețit. Nadal, in varsta…

- Rafael Nadal (5 ATP) s-a calificat, miercuri, in optimile turneului "WTA 500" de la Acapulco dupa victoria in doua seturi cu Denis Kudla (100 ATP). Și Daniil Medvedev (2 ATP) s-a calificat in aceeași faza, invingandu-l pe Benoit Paire (49 ATP).​