Starul mondial al tenisului Rafael Nadal a anunțat luni, 20 decembrie, ca a fost testat pozitiv la Covid-19, la intoarcerea de la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi. „Salutare tuturor. Vreau sa va anunt ca, la intoarcerea mea acasa dupa ce am disputat turneul de la Abu Dhabi, am fost depistat pozitiv la Covid-19 in […] The post Rafael Nadal, testat pozitiv la Covid-19 first appeared on Ziarul National .