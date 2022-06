Stiri pe aceeasi tema

- Norvegianul Casper Ruud, care a jucat prima sa finala de Grand Slam, duminica la Roland Garros, nu a reusit sa furnizeze surpriza impotriva legendarului Rafael Nadal. Spaniolul mai scrie un capitol in istoria tenisului mondial, castigand al 14-lea trofeu la Paris si al 22-lea Grand Slam din cariera.

- Irina Begu (Romania, 63 WTA) a fost eliminata de Jessica Pegula (SUA, 11 WTA), scor 6-4, 2-6, 3-6 in optimile turneului de Grand Slam de la Roland Garros (22 mai – 5 iunie). La finalul partidei, sportiva noastra a vorbit despre joc si a explicat ce s-a intamplat, mai exact, dupa ce a trecut in fata…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 63 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. In optimi, romanca a fost invinsa, in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 3-6, de americanca…

- Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) s-a calificat, miercuri seara, in turul III la Roland Garros, dupa o victorie in minimum de seturi reușita in fața francezului Corentin Moutet (23 de ani, 139 ATP). Ibericul s-a impus dupa doua ore și 12 minute, scor 6-3, 6-1, 6-4. De 13 ori campion la Paris, Nadal incepe…

- Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris. Novak Djokovic, liderul mondial si detinatorul…

- Pentru Simona Halep se apropie debutul la Roland Garros, jucatoarea noastra reușind sa revina in Top 20 WTA inaintea turneului de Grand Slam (ocupa locul 19). Aflata deja in Franța, caștigatoarea ediției din 2018 a competiției de la Paris a vorbit despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou și despre…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 114 WTA) a acces in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In primul tur al sesiunii preliminare, romanca a invins-o, marti, 17 mai, in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-3, pe cehoaica…

- Simona Halep s-a calificat intr-o maniera entuziasmanta in semifinale la Indian Wells 2022 si va juca pentru un loc in marea finala cu poloneza Iga Swiatek. "Va fi mai dificil, e foarte solida, e constanta, va fi o batalie grea. Am jucat doar pe zgura cred – ba nu, am jucat o data si pe hard -, dar…