- Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) s-a retras inaintea semifinalei de la Wimbledon 2022, din cauza accidentarii la mușchii abdominali, potrivit GSP. Nadal considera ca aceasta nu va fi o accidentare pe termen lung și se așteapta sa revina pe teren dupa aproximativ o saptamana.​Rafael Nadal a suferit o…

- Rafael Nadal a suferit o ruptura de 7 milimetri la unul dintre muschii abdominali in timpul meciului cu Taylor Fritz si a hotarat sa se retraga inaintea semifinalei de la Wimbledon 2022. Ibericul a convocat o conferinta de presa la All England Club si a anuntat ca a luat aceasta decizie pentru ca simte…

- Rafael Nadal a decis sa se retraga de la Wimbledon, ca urmare a rupturii musculare suferite in zona abdominala in meciul din sferturi, cu Taylor Fritz. Rafael Nadal a obținut o victorie incredibila contra lui Taylor Fritz, in sferturile de finala de la Wimbledon, dar faptul ca a jucat accidentat aproape…

- Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) s-a retras inaintea semifinalei de la Wimbledon 2022, din cauza accidentarii la mușchii abdominali. Semifinalele Wimbledon 2022 de pe tabloul masculin: Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) - Cameron Norrie (26 de ani, locul 12 ATP) și Rafael Nadal - Nick Kyrgios (27…

- Rafael Nadal are sufera de o ruptura musculara in zona abdomenului, potrivit ziarului spaniol Marca. Chiar și așa, Nadal vrea sa joace contra lui Nick Kygios in semifinale, vineri la Wimbledon. Rafael Nadal nu renunța. Și la fel ca la Roland Garros, cand a jucat și a caștigat in ciuda unei accidentari…

- Rafael Nadal, numarul 4 mondial si castigatorul primelor doua turnee de Mare Slem ale anului, s-a calificat, miercuri, in semifinale la Wimbledon. Acesta a dispus dupa 4 ore si 20 de minute de joc de americanul Taylor Fritz cu scorul de 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4). Nadal (36 ani), dublu laureat pe…

- Novak Djokovic (3 ATP, principal favorit) s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Jannik Sinner (13 ATP, favorit nr. 10). Meciul a durat aproape 4 ore de joc. Sarbul și italianul au reușit…