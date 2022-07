Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a decis sa se retraga de la Wimbledon, ca urmare a rupturii musculare suferite in zona abdominala in meciul din sferturi, cu Taylor Fritz. Rafael Nadal a obținut o victorie incredibila contra lui Taylor Fritz, in sferturile de finala de la Wimbledon, dar faptul ca a jucat accidentat aproape…

- Rafael Nadal are sufera de o ruptura musculara in zona abdomenului, potrivit ziarului spaniol Marca. Chiar și așa, Nadal vrea sa joace contra lui Nick Kygios in semifinale, vineri la Wimbledon. Rafael Nadal nu renunța. Și la fel ca la Roland Garros, cand a jucat și a caștigat in ciuda unei accidentari…

- Rafael Nadal a obținut cu mari emoții calificarea in semifinalele de la Wimbledon, dupa ce a jucat timp de patru ore și 20 de minute cu dureri in zona abdominala. Ibericul a fost supus unor analize medicale dupa meciul cu Taylor Fritz, iar rezultatele nu arata deloc bine pentru al doilea favorit al…

- Calificat in semifinale la Wimbledon 2022 dupa o batalie de patru ore și 20 de minute cu Taylor Fritz, Rafael Nadal a avut din nou probleme medicale și doar spiritul sau de luptator l-a ajutat sa obțina victoria in fața americanului: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4).

- Calificat in semifinale la Wimbledon dupa „thriller-ul” de cinci seturi cu Taylor Fritz (24 de ani, locul 14 ATP), Rafael Nadal a anunțat la conferința de presa de la finalul partidei ca inca nu știe daca va putea juca in semifinala de vineri cu Nick Kyrgios. ...

- Rafael Nadal sufera de sindromul Muller-Weiss și a facut injecții constant la Roland Garros pentru a putea juca fara dureri. Aflat la Londra, acolo unde va juca la Wimbledon 2022, ibericul a oferit ultimele detalii despre starea sa de sanatate.

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de la Wimbledon 2022, iar finala competiției de la All England Club poate fi una de vis: Novak Djokovic vs Rafael Nadal (cei doi sunt principali favoriți). Ibericul a fost puțin mai ghinionist decat sarbul: Rafa ar putea da inca din optimi peste un fost…