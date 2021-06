Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa o victorie in patru seturi in fata argentinianului Diego Schwartzman, 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Rafael Nadal, detinatorul trofeului, incearca sa castige al 14-lea sau titlu…

- Tenismanul elen, Stefanos Tsitsipas, s-a calificat pentru a doua oara la rand in semifinalele turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Jucatorul de 22 de ani l-a invins, in sferturi, pe rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 7-6, 7-5.

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 4 mondial, a fost eliminat in primul tur al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, fiind invins in cinci seturi, 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4, de spaniolul Pablo Andujar, intr-o partida disputata duminica. Thiem (27 ani), finalist pe zgura pariziana…

- Rusul Daniil Medvedev a reușit sa câștige Open 13 Provence de la Marsilia și a urcat pe locul doi în ierarhia mondiala. Este pentru prima oara din 2005 încoace când un tenismen în afara granzilor Djokovic, Nadal, Federer și Murray ocupa locul 2 ATP.Medvedev a trecut…