Rafael Nadal, forfait pentru întâlnirea Spania-Australia din Cupa ATP Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, a declarat forfait pentru meciul pe care trebuia sa-l dispute, marti, in ATP Cup, impotriva australianului Alex de Minaur, locul 23 ATP., potrivit news.ro Nadal a acuzat dureri la spate si a decis sa nu riste nimic inaintea Australian Open. "Sper ca voi fi mai bine joi", a scris el, pe Twitter. Citește și: DNA Constanța da NAVALA peste narco-traficanți - Patru dealeri luați PE SUS de anchetatori in dosarul fostului șef al Poliției Eforie Joi, Spania va infrunta Grecia, in Grupa B, iar Nadal trebuie sa joace cu Stefanos… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

