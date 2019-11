Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, numarul 1 mondial si principal favorit, l-a invins miercuri in trei seturi, 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/4), pe rusul Daniil Medvedev, locul 4 mondial, in Grupa Andre Agassi de la Turneul Campionilor, care se disputa la Londra, si pastreaza in continuare sanse de calificare…

- Turneul Campionilor 2019 se desfașoara la Londra incepand de duminica. La dublu, il avem in competiție pe Horia Tecau. Turneu de simpluGrupa A - ”Andre Agassi”Rafael Nadal (Spania, 1 WTA), Daniil Medvedev (Rusia, 4), Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) și Alexander Zverev (Germania, 7). Luni, 11 noiembrie…

Alexander Zverev (Germania), locul 7 ATP, l-a invins pe Rafael Nadal (Spania), locul I ATP, scor 6-2, 6-4, in grupa Andre Agassi de la Turneul Campionilor, potrivit news.ro. Meciul a durat o ora si 24 de minute.

Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP, l-a invins pe rusul Daniil Medvedev, locul 4 ATP, scor 7-6 (5), 6-4, luni, in faza grupelor la Turneul Campionilor de la Londra, potrivit news.ro.

