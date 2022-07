Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, a castigat, duminica, pentru a 14-a oara turneul de grand slam de la Roland Garros. Nadal l-a invins in finala pe norvegianul Casper Ruud, numarul 8 mondial, scor 6-3, 6-3, 6-0, in doua ore si 18 minute, noteaza news.ro. Pentru aceasta performanta, Rafael Nadal…

- Rafael Nadal, numarul 5 mondial, a castigat pentru a 14-a oara in cariera sa turneul de Mare Slem de la Roland Garros, in finala caruia l-a invins duminica in trei seturi, 6-3, 6-3, 6-0, pe norvegianul Casper Ruud (nr.8 ATP), prezent in premiera in ultimul act al unei competitii de o asemenea anvergura.

- Irina Begu a fost amendata cu 10.000 de dolari dupa incidentul de joi, de la meciul cu Ekaterina Alexandrova, au anuntat organizatorii turneului de la Roland Garros, potrivit upi.com. Begu, locul 63 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu…