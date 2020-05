Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a spus ca este foarte pesimist cu privire la posibilitatea ca circuitul de tenis sa-și reia activitatea normala. El a facut aceasta marturisire, in timpul unei videoconferințe organizate de Federația Spaniola de Tenis (RFET). „In tenis, trebuie sa calatoresti in fiecare saptamana, sa stai…

- Fostul ciclist Alberto Contador si jucatorul de tenis Rafael Nadal au anuntat ca vor sprijini Crucea Rosie Spaniola prin scoaterea la licitatie a unor obiecte folosite in diferite competitii, scrie Reuters. Astfel, Contador a anuntat ca a pus in vanzare bicicleta pe care a avut-o in 2011, la Turul Italiei…

- Goyo Benito, legendarul fundas al echipei de fotbal Real Madrid, a incetat din viata joi, la varsta de 73 de ani, fiind victima pandemiei de coronavirus cu care se confrunta Spania, informeaza ziarele sportive AS si Marca. Gregorio Benito Rubio, nascut pe 21 octombrie 1946 la Puente del Aryobispo (Toledo),…

- Organizatorii de la Roland Garros au anunțat ca turneul parizian va avea loc într-o alta perioada din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a stârnit un val de indignare la nivel înalt, iar primii care au raspuns au fost oficialii care se ocupa de pregatirea Laver Cup. Într-o…

- Franta, Spania, Ungaria si alte tari europene au declarat stare de urgenta din cauza coronavirusului, in Franta si Spania transportul intern a fost redus la jumatate, iar barurile, restaurantele si magazinele au fost inchise, iar Ungaria permite tranzitul strainilor doar pe anumite rute, potrivit…

- În România, pâna la aceasta ora, au fost înregistrate 109 cazuri de infecții coronavirus. SUA, Italia, Bulgaria și Spania sunt printre statele care au decretat și ele stare de urgența din cauza pandemiei. În 1999 a fost ultima data când România a fost…

- Finala masculina de simplu de la Australian Open dintre Novak Djokovici, nr. 2 mondial, și Dominic Thiem, cap de serie numarul 5, se disputa duminica, de la ora 10:40 (ora Romaniei). Partida poate fi urmarita liveTEXT pe gsp.ro și pe Europsort 1. Thiem este primul austriac care ajunge in ultimul act…