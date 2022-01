Rafael Nadal a calificat controversa din jurul lui Novak Djokovic drept "un circ" și a glumit spunind ca ar prefera ca numarul unu mondial sa nu joace la viitorul Australian Open. Djokovic a fost eliberat luni din detenție in Australia, dupa ce a ciștigat in instanța contestația anularii vizei sale, pentru a ramine in țara și a concura pentru obținerea recordului de 21 de titluri de Grand Slam