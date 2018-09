Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a susținut primul sau meci dupa infrangerea din semifinalele de la Wimbledon, ibericul trecand in doua seturi, scor 6-2, 6-3, de Benoit Paire. Liderul mondial il va intalni in urmatorul meci (optimi) pe Stanislas Wawrinka. Cap de serie numarul șapte, Dominic Thiem a fost invins de grecul…

- Liderul USR, Dan Barna, a vorbit marti despre bilantul prezentat cu o zi in urma de premierul Viorica Dancila, afirmand ca aceasta „i-a mintit pe romani” si ca „datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 2,56 miliarde de euro in primele 5 luni”. Totodata, Barna a tinut sa precizeze si ca cea mai…

- Sarbul Novak Djokovici, locul 21 ATP, a castigat, sambata, un nou meci maraton de la Wimbledon, scor 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6, 10-8 cu liderul mondial Rafael Nadal, in cinci ore si 15 minute (news.ro).Confruntarea dintre cei doi a inceput vineri seara, insa a fost intrerupta dupa trei seturi,…

- Liderul PL nu are incredere in liderii opoziției, organizatori ai protestelor din centrul Capitalei. Intr-o conferința de presa suținuta la Parlament, Mihai Ghimpu a declarat ca actualmente are loc lupta dintre doua „grupari oligarhice”.

- Dupa sapte ani, Rafael Nadal revine in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Liderul mondial a avut nevoie de trei mingi de meci pentru a inchide un meci pe care l-a controlat cu destula autoritate in fata lui Jiri Vesely: 6-3, 6-3, 6-3, dupa o ora si 53 de minute de joc.Campionul…

- Polonia nu a plecat fara nici un punct acasa. A castigat primul meci la Campionatul Mondial. A invins-o pe Japonia, 1-0, echipa care s-a calificat in optimile turneului final de pe pozitia secunda, cu 4 puncte.

- Garbine Muguruza (24 de ani, 3 WTA) a beneficiat de abandonul Lesiei Tsurenko (29 de ani, 39 WTA) dupa doar doua game-uri și s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros. Muguruza o va intalni in turul urmator pe Maria Sharapova. Garbine Muguruza a jucat doar 14 puncte in duelul cu Lesia…

Liderul WTA Simona Halep a castigat, luni, primul set al meciului din optimile turneului de tenis de la Roland Garros impotriva belgiencei Elise Mertens, scor 6-2, in 35 de minute.