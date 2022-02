Rafael Nadal, acuzații dure din partea fanilor sarbi. Campionul spaniol a reușit sa se impuna la Australian Open, caștigand cel de-al 21-lea trofeu de Grand Slam din cariera. Și asta, dupa ce cateva luni in urma, mergea in carje, fiind chinuit de o problema la picioare, iar in decembrie facuse Covid-19. In absența expulzatului Novak […] The post Rafael Nadal, acuzații dure din partea fanilor sarbi. De ce este acuzat campionul de la Australian Open appeared first on IMPACT .