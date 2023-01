Tenismanul spaniol Rafael Nadal a suferit a doua infrangere consecutiva la United Cup, competitia rezervata echipelor mixte care are loc in Australia, inclinand-se in trei seturi, 6-3, 1-6, 7-5, in fata australianului Alex De Minaur, luni la Sydney, intr-un meci din Grupa D.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta…