- Bilantul mondial al COVID-19 se apropie cu pasi grabiti de trei milioane de persoane infectate. In acelasi timp, numarul celor care au fost rapusi de noul virus depaseste 200 de mii. Cele mai afectate tari sunt Statele Unite, Spania, Italia, Franta si Germania.

- Noul coronavirus COVID-19 a ucis peste 200.000 de oameni la nivel mondial și a infectat deja aproape 3 milioane, potrivit datelor worldometers.info și Johns Hopkins University, citate de BBC. Cu peste 54.000 de decese și aproape un milion de persoane infectate, Statele Unite ale Americii (SUA) sunt…

- Primele masuri de relaxare a izolarii, implementate de la inceputul saptamanii in landuri, o determina pe Merkel sa se teama ca populatia ar lasa garda jos si ar neglija masurile de distantare sociala. Germania este a cincea tara din lume cu cele mai multe contaminari cu covid-19, dupa Statele Unite,…

- Spania a depasit luni Italia la numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate, arata datele Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) consultate de dpa, scrie Agerpres.Totalul de infectari a ajuns in Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decat in Italia.…

- COVID-19. In plina pandemie de coronavirus, Administrația Prezidențiala a Romaniei a iluminat Palatul Cotroceni in culorile drapelului Spaniei. Ibericii sufera din plin din cauza epidemiei de coronavirus. Au murit aproape 11.000 persoane in Spania, iar in total s-au imbolnavit 117.000 persoane. Spania…

- Noul coronavirus a transformat Statele Unite in tara cu cele mai multe cazuri de infectie din intreaga lume. Peste 160.000 de oameni au fost diagnosticati cu Covid-19 si peste 3.000 au murit pana acum din cauza acestui virus. Intr-o singura zi, noul coronavirus a ucis 250 de americani. Presedintele…

- Iranul a anuntat marti decesul a inca 122 de persoane infectate cu noul coronavirus, bilantul oficial al victimelor epidemiei de COVID-19 ajungand la 1.934, transmite AFP.Republica islamica este una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, alaturi de China, Italia si Spania. Tot…

- In Maramures,10 persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19. Cazurile sunt din Borsa, iar primarul orasului a decis, inca de acum cateva zile, luara unor masuri importante. Astfel, s-a stabilit suspendarea activitatii tuturor barurilor si restaurantelor incepand cu ora 18:00 seara, tocmai datorita…