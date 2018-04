Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal, liderul ATP, a castigat, duminica, turneul de la Barcelona, cu premii totale de 2,5 milioane de euro, invingandu-l in finala pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul 63 mondial.Nadal s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1, intr-o ora si 18 minute. Rafael Nadal a mai castigat competitia…

- Rafael Nadal se afla la o singura victorie distanța de stabilirea unui nou record in cadrul turneului de la Barcelona (de categorie "500"), ibericul obținand calificarea in ultimul act dupa ce a trecut de David Goffin (6-4, 6-0). Daca va trece in finala de surprinzatorul grec Stefanos Tsitsipas (7-5,…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, locul 5 mondial, a fost eliminat de spaniolul Pablo Carreno Busta (locul 11), in doua seturi, 6-3, 7-6 (4), vineri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Barcelona, dotat cu premii totale de 2.510.900 euro. Dimitrov a fost de curand semifinalist…

- Primele doua meciuri din sferturile turneului de la Barcelona s-au incheiat cu rezultate surprinzatoare: Stefanos Tsitsipas (Grecia, 63 ATP) l-a eliminat din competiție pe Dominic Thiem (7 ATP), favoritul numarul 3, in timp ce Grigor Dmitrov (5 ATP), cap de serie numarul 2, a pierdut in fața spaniolului…

- Spaniolul Rafael Nadal, liderul ATP, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de la Barcelona, cu premii de 2,5 milioane de euro. Nadal a trecut in turul doi de compatriotul sau Roberto Carballes Baena, numarul 77 mondial, scor 6-4, 6-4.In faza urmatoare, Rafael Nadal il…

- Spaniolul Rafael Nadal, liderul ATP, a castigat, duminica, pentru a 11-a oara turneul de la Monte Carlo, cu premii de aproape cinci milioane de euro, informeaza news.ro.Nadal l-a invins in finala pe japonezul Kei Nishikori, numarul 36 mondial, scor 6-3, 6-2. Pentru Rafael Nadal, care…

- Simona Halep, revenita in competitie in urma cu doua saptamani, la Indian Wells, unde a fost invinsa in semifinale de japoneza Naomi Osaka, cea care a castigat in final trofeu, a precizat ca se simte "bine" si "nu are probleme sau disconfort"."Acesta este cel mai important lucru. Am jucat…

- Cehia – Romania, in barajul pentru Campionatul European de polo masculin (sambata, ora 20.00). Tricolorii au un avans de 15 goluri, luat prin victoria din tur, de la Izvorani, cu 20-5. Pentru jocul de la Brno, informeaza h2opolo.ro, antrenorul Dejan Stanojevici va avea la dispoziție urmatorii jucatori: Mihnea…