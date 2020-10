Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal s-a impus, duminica seara, in finala probei masculine de simplu de la Roland Garros, cu 6-0, 6-2,7-5, in fața sarbului Novak Djokovic, adjudecandu-și pentru a 13-a oara trofeul pus in joc la Paris. Pentru Nadal este cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam din cariera, ibericul…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) l-a felicitat pe Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP), caștigatorul acestei ediții a turneului de la Roland Garros. Prestația lui Nadal din finala cu Djokovic, scor 6-0, 6-2, 7-5, a atras un val de laude, spaniolul fiind imperial in ultimul act al competiției. Rafa a scris…

- La scurt timp dupa ce Rafael Nadal s-a impus pentru a 13-a oara la Roland Garros, Roger Federer a postat pe rețelele sociale un mesaj, marele campion elvețian transmitându-i un mesaj marelui sau rival, dar și prieten.Federer l-a felicitat pe Rafa pentru performanța incredibila de la Paris,…

- Finala turneului masculin de tenis de la Roland Garros se va disputa, astazi (ora 16.00), intre spaniolul Rafael Nadal, campionul en titre, si sarbul Novak Djokovic. Va fi a treia finala de la Roland Garros intre Nadal si Djokovic (Rafa a castigat in 2012 si 2014) si primul duel la Paris intre cei doi…

- In finala de la Roland Garros se vor intalni Rafael Nadal și Novak Djokovic. In ciuda unui val de tineri care ataca pozițiile fruntașe ale tenisului masculin global, tot Nadal, Djokovic și Roger Federer domina. Novak Djokovic a caștigat semifinala in fața grecului Stefanos Tsitsipas, cu 6-3, 6-2, 5-7,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Acesta l-a invins, miercuri seara, pe ibericul Carreno Busta, cu scorul 4-6, 6-2, 6-3, 6-4, dupa un meci care a durat ceva mai mult de trei ore. Djokovic, care a acces pentru…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a prefațat turneul de la Roland Garros, in care pornește cu prima șansa. „Ador acest turneu. Este un pic frig, sincera sa fiu. Sper sa ma obișnuiesc rapid. In rest, ma simt bine. Sunt increzatoare. Voi incerca sa dau tot ce am mai bun și sa fiu pregatita la start. Este…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, actualul numar doi mondial, va reveni in fruntea clasamentului WTA daca va reusi sa castige titlul in turneul de Mare Slem de la Roland Garros, care va debuta duminica in capitala Frantei, relateaza site-ul WTA. Halep o va depasi pe australianca…