- Real Madrid a castigat pentru a 14-a oara Liga Campionilor, invingand in finala disputata pe Stade de France, la Saint-Denis, echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0). Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 59.

- Liverpool și Real Madrid se intalnesc azi, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor. Ultimul act se joaca la Paris, pe Stade de France, iar agențiile de pariuri s-au pregatit cu oferte impresionante. Așa cum era de așteptat, finala Liverpool - Real Madrid se bucura de atenție sporita din partea caselor…

- Antrenorul formației FC Liverpool, Jurgen Klopp, a laudat daruirea jucatorilor sai dupa calificarea in finala Ligii Campionilor, in urma victoriei cu 3-2 in fata lui Villarreal, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Germanul a descris-o „ca si cum ar fi prima“ din cariera sa. „Aceasta finala,…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…