- 'Integritatea fizica a centralei' nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de trupele ruse, 'a fost incalcata de mai multe ori', a declarat joi directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, dupa ce a inspectat aceasta instalatie, transmite AFP, scrie…

- Seful AIEA, Rafael Grossi, a declarat anterior ca vizita planificata ar trebui sa dureze ”cateva zile” si ca agentia intentioneaza sa stabileasca o prezenta permanenta la centrala nucleara. Footage of reportedly the mission entering the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. via — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)…

- Expertii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au sosit miercuri in orasul ucrainean Zaporojie, iar misiunea de verificare la Centrala nucleara aflata sub ocupatie rusa va incepe joi. Delegatia AIEA, condusa de directorul Rafael Grossi, s-a deplasat miercuri de la Kiev la Zaporojie,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP. “A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este „urgent” ca o inspectie a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, aflata sub control rusesc și in jurul careia au avut loc bombardamente, scrie digi24.ro.…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o, informeaza…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Ucraina se opune ca directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sa se deplaseze la centrala nucleara din regiunea Zaporojie (sud) atat timp cat aceasta este ocupata de rusi, a anuntat marti operatorul ucrainean al centralelor nucleare, informeaza AFP, conform…