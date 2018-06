Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei direct implicati in interventia de la protestele de ieri seara, din Bucuresti.

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei direct implicati in interventia de la protestele de ieri seara, din Bucuresti. "Avand in vedere…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisia de Aparare, ca urmare a evenimentelor de la protestele din Bucuresti de miercuri seara, in care fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala din Camera Deputaților, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, și a șefilor Jandarmeriei direct implicați in intervenția de la protestele de ieri seara, din București. Citește…

- In urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresi, vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei.

- Vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei, in urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresti. "Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei…

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…